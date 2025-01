'Ajax wijst eerste miljoenenbod op verdediger Ahmetcan Kaplan af'

Het bod van de Turken zou inclusief bonnussen dicht bij het aankoopbedrag van tien miljoen euro liggen. Ajax nam hem in 2022 voor dat bedrag over van Trabzonspor. Kaplan zelf zou een vertrek wel zien zitten en ook voor Ajax is een vertrek bespreekbaar. Fenerbahçe deed echter nog geen tweede bod.

Kaplan komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe in Amsterdam. De verdediger kwam dit seizoen pas vier keer in actie in de Eredivisie. Één keer was dat als invaller. Youri Baas krijgt vrijwel altijd de voorkeur boven de linksbenige Turk. Kaplan heeft nog een contract tot medio 2027 bij de Amsterdammers.