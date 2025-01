'Ajax wil buitenspeler terughalen om flankenprobleem op te lossen'

Dat meldt het Algemeen Dagblad. De krant weet dat Francesco Farioli graag een buitenspeler wilde. De Italiaan zag Steven Bergwijn en Carlos Forbs zag vertrekken, maar niemand kwam daarvoor terug. Ajax was dicht bij de komst van Kamaldeen Sulemana en Raul Moro, maar beiden kwamen niet.

Omdat de nood voor een linksbuiten hoog is, is Forbs nu kandidaat Ajax beschikt met Mika Godts immers maar over één echte linksbuiten. Chuba Akpom maakt verder vaak minuten op die positie. Forbs werd verhuurd aan Wolverhampton Wanderers met verplichte optie tot koop van veertien miljoen euro als er voldaan wordt aan een bepaald aantal wedstrijden in de basis. Dat lijkt niet te gaan gebeuren.