'Ajax wil deze zeven talenten doorschuiven naar het eerste elftal'

Francesco Farioli heeft van Ajax de opdracht gekregen om vanaf volgend seizoen meerdere talenten de kans te geven in het eerste elftal. De Amsterdamse club hoopt meer eigen jeugd in te kunnen passen. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf.

"Bij Ajax staan er best veel zelfopgeleide spelers in het elftal, maar dat zijn ook jongens die weg zijn gegaan en terug zijn gekomen", begint Verweij in de Kick-off podcast. "Als je ziet wat er nu aan zit te komen, moet Ajax veel meer durven om die jongens een kans te geven."

Farioli moet vanaf komende zomer meer talenten de kans gaan geven. "Dan gaan er echt jonge spelers aan de selectie toegevoegd worden", aldus Verweij. De clubwatcher noemt de volgende talenten: Jan Faberski (18), Jorthy Mokio (16), Sean Steur (17), Dies Janse (19), Rayane Bounida (18), Lucas Jetten (17) en Mark Verkuijl (18).