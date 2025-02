Ajax wil met sportief traject contractverlenging af te dwingen

Hoewel nog onduidelijk is of Bounida zijn handtekening zal zetten, lijkt de aanpak van Ajax hem in ieder geval aan het denken te hebben gezet. De toekomst van Bounida is deze transferperiode een hot topic. ESPN meldde onlangs dat de kans groot is dat hij Ajax deze winter verlaat. De Amsterdammers deden hem een contractaanbieding, maar Bounida wees die af vanwege onvrede over het salarisvoorstel. Hij zou meer willen verdienen dan Ajax bereid is te bieden.

Toch blijft Ajax hoopvol. De club is bereid financieel ‘zo ver mogelijk’ te gaan, maar richt zich vooral op het sportieve plaatje om de linksbuiten te overtuigen. Alex Kroes en zijn team hebben Bounida laten zien hoe belangrijk hij is voor de toekomst van de club. Als extra blijk van waardering is hij opgenomen in de selectie voor de Klassieker tegen Feyenoord, een duidelijk signaal van vertrouwen.

Of dit genoeg is om Bounida definitief te overtuigen, blijft de vraag. Maar dat Ajax hem serieus aan het twijfelen heeft gebracht, staat vast. Nu is het aan de jonge Belg om de knoop door te hakken: blijft hij in Amsterdam of kiest hij voor een nieuwe uitdaging bij één van de geïnteresseerde clubs?