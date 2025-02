'Ajax wil Ramaj-vertrek opvangen met komst van 32-jarige Braziliaan'

"De keeper van Braga heeft er oren naar om de rest van het seizoen te worden verhuurd. Vandaag of uiterlijk morgen moet de huurdeal zijn beslag krijgen", schrijft clubwatcher Mike Verweij. "Indien de tijdelijke transfer tot stand komt, moet Matheus samen met Jay Gorter (24) uitvechten wie de stand-in van Remko Pasveer wordt."

Ramaj wordt voor zo'n vijf miljoen euro (inclusief bonussen) aan Borussia Dortmund verkocht. De doelman zal vervolgens direct verhuurd worden aan FC Kopenhagen. Om dat gat op te vullen, richt Ajax de pijlen nu op Matheus. "Trainer Francesco Farioli is gecharmeerd van Gorter, maar heeft graag drie keepers tot zijn beschikking", weet Verweij. Matheus is sinds de zomer van 2014 speler van SC Braga. Dit seizoen keepte hij in totaal al ruim dertig wedstrijden.