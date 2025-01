'Ajax wil toptalent van Manchester City, maar heeft concurrentie'

Mukasa staat te boek als een van de grotere talenten in de jeugdopleiding van City en dat is niet voor niets. Dit seizoen maakte hij tien doelpunten en was hij twaalf keer de aangever bij een treffer in elf U18 Premier League-duels.

Die cijfers zijn bij Ajax opgevallen, meldt Fabrizio Romano. Maar volgens de transferexpert zijn de Amsterdammers niet de enige club die op het vinkentouw zit: ook Bayer Leverkusen zou wel oren hebben naar een samenwerking. Of Mukasa in de Nederlandse hoofdstad wordt gezien als aanwinst voor het eerste team, is niet bekend.