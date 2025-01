'Ajax wil Zuid-Afrikaans talent (18) van dichtbij bekijken'

Volgens snl24.com houdt Ajax Amato al enige tijd geïnteresseerd in de gaten en zou de Zuid-Afrikaan naar Amsterdam kunnen gaan om wat testen uit te voeren. "Ze (Ajax, red.) willen hem bekijken in hun eigen omgeving en op basis daarvan een beslissing maken", vertelt een bron aan het medium. "Maar ze zijn tevreden met wat ze gezien hebben in zijn optredens voor Cape Town City."

Amato is al jeugdinternational van Zuid-Afrika en speelde twee wedstrijden voor het eerste van Cape Town City FC Hij kwam één keer tot scoren voor de nummer zeven van de Premier Soccer League.