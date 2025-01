Ajax wilde Heerenveen-speler: "Louis van Gaal is een enorme fan"

De kans is aanwezig dat Andries Noppert deze transferperiode vertrekt bij SC Heerenveen. De doelman kon afgelopen zomer al naar Ajax, maar dat ging uiteindelijk niet door. Clubwatcher Roelof de Vries verwacht de Amsterdammers deze winter wellicht weer terug in het Abe Lenstra Stadion.

"Ik ben benieuwd of Ajax nog voor hem in de markt komt", begint De Vries in de Sportcast. "Louis van Gaal is daar adviseur en die is een enorme fan van Noppert. Ik denk dat dat de link is met het proberen te halen van Noppert afgelopen zomer. Dat ging niet door omdat Jay Gorter andersom niet naar SC Heerenveen wilde."

"Gorter had een gesprek met Robin van Persie, maar wilde gewoon eerste keeper zijn. Hij wilde niet dat gebakkelei met een aantal wedstrijden wel spelen en dan weer niet. Die had er geen vertrouwen in. Daardoor is Noppert niet naar Ajax gegaan. Misschien speelt het deze winter wel weer", aldus Roelof de Vries.