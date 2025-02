Ajax wint in extremis van rivaal Feyenoord in vermakelijk duel

In de eerste helft startte Ajax furieus en vuurde Steven Berghuis gevaarlijk op doel. Uiteindelijk was het ook Ajax wat op voorsprong kwam via een doelpunt van de bekritiseerde Brian Brobbey. Daarmee zorgde de spits van Ajax ook gelijk voor de ruststand in de Klassieker.

In de tweede helft kwam Wout Weghorst voor Brobbey. Quinten Timber maakte gelijk namens Feyenoord, waarna Ajax op zoek ging naar een nieuwe voorsprong. Weghorst kreeg een penalty, maar miste vervolgens zelf. Ook de ingevallen Rasmussen was nog gevaarlijk met een kopbal. In de extra tijd was het Kenneth Taylor die na een fantastische pass van Anton Gaaei de wedstrijd toch besliste.