'Ajax zet zich in op last-minute transfer voor nieuwe aanwinst'

Na het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma haalde Ajax Youri Regeer terug. Trainer Francesco Farioli beschouwt de 21-jarige aanwinst echter vooral als middenvelder, wat Regeer zelf ook zo ziet. Toch is hij bereid om in te vallen als rechtsback wanneer dat nodig is. Dit laat Ajax echter niet weerhouden om verder te speuren naar geschikte kandidaten.

Diverse namen circuleren al in de geruchtenmolen. Zo zouden Georgious Vagiannidis (Panathinaikos), Michael Kayode (Fiorentina), Tajon Buchanan (Internazionale) en Tariq Lamptey (Brighton) op de radar van de Amsterdammers staan. De komst van Lamptey lijkt echter complex, aangezien Brighton niet staat te springen om hem te laten gaan, aldus Sky Sports.

Ondanks deze tegenslagen blijft Ajax zich oriënteren op de markt. De club wil koste wat het kost vóór de deadline een nieuwe rechtervleugelverdediger binnenhalen. Welke speler momenteel de topkandidaat is, blijft vooralsnog onduidelijk.