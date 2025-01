Ajax ziet miljoenen verdampen na afhaken sponsor: "Fors bedrag"

Vanaf 1 juli 2025 mogen online casino's in Nederland geen reclame meer maken in de sport. Dit verbod op gokgerelateerde sponsoring betekent een flinke financiële tegenvaller voor het Nederlandse voetbal, dat hierdoor tientallen miljoenen euro's misloopt. Ook Ajax is de dupe van de nieuwe regelgeving.

In de AD Voetbalpodcast laat journalist Leon ten Voorde zijn licht schijnen over de grote veranderingen in het voetbal rondom sponsoring. "Het is altijd een beetje dubbel, hè. Op het moment dat je het gaat verbieden, zou het in een ideale wereld ook verdwijnen. Maar zo werkt het natuurlijk niet, want de illegale markt floreert daarbij. Je ziet het ook met roken. Ik heb me laten vertellen dat sinds die rookreclames zijn verdwenen, de jeugd juist nog massaler is gaan roken. Dus, ja, helpt het? Ik vind het een beetje dubbel. Ik snap het aan de ene kant, maar aan de andere kant, als je ziet hoeveel geld er voor die voetbalclubs valt te halen terwijl er toch gegokt wordt..."

Ten Voorde gelooft dan ook niet dat het verbod gaat werken. "Het is ingeburgerd. Ik geloof niet dat door nu die reclame te bannen, gokken uit de wereld zal verdwijnen. Maar goed, 40 miljoen euro valt er weg, direct uit sponsoring voor de clubs. Dat is de impact, zo blijkt uit de cijfers van de Eredivisie. Dat is een fors bedrag voor clubs die enkele jaren geleden nog zo blij waren dat ze dat geld konden omarmen toen de markt openging. Voor sommige clubs kon daarmee het grote geld binnengehaald worden. De meeste clubs zijn destijds een samenwerking aangegaan met TOTO. Niet alle clubs worden even hard geraakt, maar sommigen zullen het echt voelen en op zoek moeten naar alternatieven", besluit Ten Voorde.