'Ajax ziet mogelijke transfer in water vallen door blessure'

Ajax hoopt deze maand als dan niet tijdelijk afscheid te kunnen nemen van Owen Wijndal, maar het is de vraag of de linksback deze transferperiode nog weg kan.

Wijndal raakte in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk namelijk geblesseerd en is minimaal zes weken uitgeschakeld. Ajax-watcher Johan Inan noemt de kwetsuur 'vervelend voor Wijndal en Ajax'.

"Als reserve drukt hij zwaar op de salarishuishouding", schrijft hij in het Algemeen Dagblad. "Daarom hoopt Ajax hem deze maand - al dan niet tijdelijk - van de hand te doen. De club had zelfs al een akkoord met het Spaanse Leganes. Wijndal hield echter de boot af. Of andere clubs nu nog trek hebben in de vleugelverdediger die pas in maart weer inzetbaar is, valt dus te bezien."