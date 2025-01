Ajax ziet Riga FS zege behalen in aanloop van Europa League-duel

Riga FS is goed voorbereid op de Europa League-wedstrijd tegen Ajax van donderdag, dankzij een 0-1 overwinning in een vriendschappelijk duel tegen het Litouwse Zalgiris.

Het doelpunt kwam tot stand door een rake strafschop van Stefan Panic. Omdat er in de Letse zomercompetitie momenteel geen wedstrijden worden gespeeld, oefent de kampioen van Letland tegen andere teams.

In de voorbereiding versloeg Riga FS vorige week de Letse Super Nova met 7-0, maar leed ook een 1-2 verlies tegen het Estse Nomme Kalju. Deze oefenwedstrijden zijn cruciaal voor het team om in topvorm te blijven. De Letse kampioen zal alle zeilen moeten bijzetten om zich voor te bereiden op de zware strijd tegen Ajax.

Riga FS kroonde zich vorig seizoen tot kampioen van Letland door drie punten voor te blijven op de nummer twee. In de Europa League is de underdog echter nog niet in topvorm, met slechts twee punten uit de eerste zes wedstrijden. Het wordt een spannende uitdaging voor Riga FS in de komende Europese wedstrijd.