Ajax zoekt naar rechtsback: "Er is een scenario dat het niet lukt"

"Ze zijn er wel mee bezig, maar daar is nog niet echt nieuws over", zegt Goodijk in een item van Voetbal International. "Ze zijn waarschijnlijk op zoek naar een constructie om iemand te huren. Er zijn wel namen genoemd, maar niet zo concreet dat ik die nu op tafel kan gooien. Er is een scenario dat het niet lukt om een rechtsback te halen en dan moeten ze het met Gaaei en Regeer oplossen."

De afgelopen periode trainde Timothy Fosu-Mensah mee bij Jong Ajax. Hij kan ook als rechtsback uit de voeten, maar Goodijk verwacht niet dat Ajax hem in gaat lijven. "Het is moeilijk om daarop te rekenen. Hij komt fysiek gezien van zó ver. Het kost veel geld om hem weer op zijn oude niveau te krijgen en die tijd moet je hem gewoon geven. Je kunt geen beleid maken op de verwachting dat hij nog even tien of twintig wedstrijden voor je gaat spelen."