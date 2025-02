Ajax zwaait volgende speler uit: doelman vertrekt naar Duitsland

Het vertrek van Ramaj hing al even in de lucht, maar nu hebben Ajax en Borussia Dortmund een akkoord bereikt over de definitieve transfer van de doelman. De 23-jarige Duitser zat dit seizoen achter Remko Pasveer op de bank. "Ondanks deze teleurstelling is hij altijd keihard blijven werken en heeft zich zeer professioneel opgesteld", vertelt Alex Kroes op de clubkanalen.

Toch wilde Ramaj graag weg uit Amsterdam. "Op een gegeven moment heeft hij duidelijk zijn vertrekwens uitgesproken. Wij willen hieraan meewerken en hebben hem veel succes gewenst met het vervolg van zijn carrière", aldus Kroes. De keeper was vorig seizoen een van de weinige lichtpuntjes tijdens het rampjaar van Ajax en had nog een contract tot medio 2029.