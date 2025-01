Akpom gaat niet mee met interviewer: "Wij mogen niet zo denken"

Ajax is door de overwinning op een punt van PSV genaderd. De titelstrijd ligt dus weer open. "Zo voelen wij dat niet', zei Akpom na de zege in het Abe Lenstra Stadion echter. "Ik snap dat je graag een kop wilt hebben, maar er zijn nog zo veel wedstrijden. Wij mogen niet op die manier denken, dat leidt af."

Akpom wees op het programma van de komende weken. Het eerstvolgende duel van de nummer twee is de Klassieker tegen Feyenoord. "Je weet niet wat er dan gaat gebeuren of wat de komende twee maanden gaat gebeuren", stelde Akpom. "We moeten zorgen dat we met beide benen op de grond blijven staan en het wedstrijd per wedstrijd bekijken."

Voor Akpom was het sowieso een mooie middag. Met een rake kopbal zorgde invaller voor de tweede treffer van de bezoekers. "Of ik niet eens de kans wil krijgen als spits? Misschien, maar dat is niet aan mij. Ik geef alles wat ik kan. Uiteindelijk mag je niet zelfzuchtig zijn, je moet kijken naar het grotere plaatje, de neuzen moeten dezelfde kant op staan."

Dat is ook wat dit seizoen gebeurt in Amsterdam. Ook als het even minder gaat. "Je kunt niet een heel seizoen goed spelen Als het moeilijk is, moet je karakter tonen. Dat hebben we gedaan, die mentaliteit moeten we vasthouden. We moeten blijven pushen", sloot Akpom af. "We hebben veel persoonlijkheden, veel ervaring, maar ook veel talent. Die mix is belangrijk om succesvol te zijn."