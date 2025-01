Akpom-teksten vallen compleet verkeerd: "Dit is natuurlijk onzin"

Chuba Akpom heeft zondag voor irritatie gezorgd met zijn uitspraken na de gewonnen wedstrijd tegen SC Heerenveen. De aanvaller gaf na de 2-0 zege aan dat Ajax niet meedoet in de titelrace.

Akpom werd bij ESPN gevraagd over de kampioensstrijd. "Wij voelen het niet zo. Ik snap dat je een headline wil. Er zijn nog zoveel wedstrijden te spelen, we kunnen niet zo gaan denken. Dat leidt af. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. We moeten van wedstrijd tot wedstrijd leven", zei de Engelsman.

Bij Gertjan Verbeek schoten die woorden in het verkeerde keelgat. "Dit is natuurlijk onzin als je een punt achter de koploper staat. En Ajax moet altijd voor de titel gaan. En ze hebben nu gewoon een reeële kans. Het eerste wat je doet is doelen stellen, omdat dat richting geeft aan wat je graag wil."

De voormalig trainer vindt het een rare opmerking van Akpom, zo geeft hij aan: "Ik begrijp dat je bescheiden en nederig wil blijven, maar in dit geval is dat gewoon onjuist."