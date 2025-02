Akpom-transfer kansloos? "Jonathan David is een hele grote speler"

Chuba Akpom is verhuurd aan Lille OSC, waar hij in een halfjaar tijd moet bewijzen dat hij zijn transferwaarde waard is. Omdat het contract van superster Jonathan David deze zomer afloopt, kan Akpom zijn opvolger worden. Althans, zo wordt door Yordi Yamali en ESPN-redacteur Sjors Grol besproken in Tekengeld.

"Voor Lille is het een goede zet", vindt Grol bij ESPN. "Zij gaan Jonathan David verliezen deze zomer. Misschien met Victor Osimhen de beste spits ooit voor Lille. Akpom krijgt een half jaar de tijd om zich te bewijzen dat hij Lille waard is. Dan zouden ze voor 12,5 miljoen euro een transfer kunnen doen in de zomer. Ik ben benieuwd of hij daar uit de voeten gaat komen. Ik heb zijn cijfers nog even opgezocht. In 68 wedstrijden toch 23 goals voor Ajax. Dat zijn er toch een tikkeltje meer dan dat ik eigenlijk dacht."

Yamali vindt ook dat Akpom het niet slecht gedaan heeft. "Dat zijn kwaliteiten waar je eigenlijk positiever op moet terugkijken, dan dat je voor je gevoel doet", vindt Yamali. "Jonathan David is toch wel een hele grote speler. Ik heb niet voldoende gezien in Amsterdam om te zeggen dat Akpom het gaat maken in Frankrijk. Ook omdat Jonathan David nog veel zal spelen. Ik weet niet of we Akpom definitief verliezen aan het Franse voetbal."