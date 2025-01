Albers doet bijzondere onthulling: "Hij gaat 2 jaar bijtekenen"

Steven Berghuis gaat zijn contract bij Ajax met twee jaar verlengen, zo bevestigde zijn zaakwaarnemer Guido Albers bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De huidige verbintenis van de linkspoot loopt af, maar volgens Albers is de nieuwe deal al in de afrondende fase.

"Dat contract ligt klaar," begint de zaakwaarnemer. "We moeten nog de puntjes op de i zetten, maar voor de rest... Hij heeft ook al eerder in een interview aangegeven: dat contract gaat op 1 juli in, dus dat is een kwestie van deze periode even gebruiken om het af te ronden, maar dat komt wel goed."

De verlenging betekent dat Berghuis zich voor langere tijd aan Ajax blijft verbinden, ondanks de nieuwe financiële realiteit van de club. Volgens Albers heeft de speler net als iedereen te maken met de aangepaste salarishuishouding in Amsterdam. "Daar zal iedereen in moeten schikken," aldus Albers. "Iedereen die nu bij Ajax tekent, heeft daar mee te maken. Dat is de nieuwe realiteit." Het is een duidelijk teken dat ook gevestigde namen zoals Berghuis bereid zijn om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden binnen de club.

Albers werd ook gevraagd naar de mogelijkheid dat Berghuis in de toekomst een stap naar het buitenland zou overwegen. Hoewel hij niet uitsluit dat dit ooit kan gebeuren, lijkt een overstap naar een lucratieve competitie in het Midden-Oosten onwaarschijnlijk. "Geen interesse is een groot woord, maar hij heeft wel iets met Amerika," verklaarde Albers. "Hij gaat niet naar de zandbak, maar als hij nog een keer de kans krijgt om in de MLS te spelen, zal hij die kans met twee handen aangrijpen." Daarmee blijft de focus voorlopig op Ajax, terwijl een avontuur in de Verenigde Staten wellicht ooit in beeld komt.