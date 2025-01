Alex Kroes blij met transfer: "Alle partijen zijn tevreden"

Ünüvar had nog een doorlopende verbintenis bij Ajax, maar dat is in goed overleg beëindigd. Hij maakte in 2020 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax en speelde in totaal drie officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Het afgelopen half jaar was Ünüvar op huurbasis actief bij Espanyol.

"Naci heeft aangegeven graag terug te keren naar Nederland en heeft het afgelopen seizoen een prettige periode gehad in Enschede", zegt technisch directeur Alex Kroes op de officiële website van Ajax. "Door het zo met de betrokken clubs en hemzelf op te lossen, is er een situatie ontstaan waarbij alle partijen tevreden zijn. Op deze manier kan hij een goed vervolg geven aan zijn voetbalcarrière. Wij wensen hem alle succes toe!", aldus Kroes.