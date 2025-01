Alex Kroes deelt winterse transferplannen Ajax: "Dat zoek ik"

Alex Kroes hoopt de selectie van Ajax deze winter nog wat uit te kunnen dunnen. Volgens de algemeen directeur is de groep van Francesco Farioli te vol.

Kroes werd maandagavond in Rondo van Ziggo Sport gevraagd naar de transferplannen van Ajax deze winter. Veel wilde de algemeen directeur daar niet over kwijt, behalve dat hij toegaf dat de selectie 'een man of vier' te veel heeft. Daar moet deze winterse transferperiode een oplossing voor gevonden worden.

Wat inkomende transfer betreft wil Kroes graag een extra vleugelaanvaller aan de selectie toevoegen. "We hebben het heel erg over een linksbuiten, maar ik zoek echt een speler die links- én rechtsbuiten kan spelen", laat hij weten. "En die andere is dan Mika Godts, Bertrand Traoré en Steven Berghuis." Raúl Moro van Real Valladolid zou als topkandidaat gelden.