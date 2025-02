Alex Kroes herinnerd: "Zaten meer boefachtige activiteiten achter"

"Dennis was de ideale schoonzoon. Alex zou ik niet direct als schoonzoon willen zien", zegt Eilander eerlijk tegen ESPN. "Ik denk dat daar meer boefachtige activiteiten achter zaten. De manier waarop hij zich opstelde binnen de groep: geintjes, humor. Dat was een heerlijk ventje om mee te werken. Echt een winnaar." Te Kloese en Kroes waren dus teamgenoten in het amateurvoetbal, maar zijn inmiddels dus directeur bij respectievelijk Feyenoord en Ajax.

Dat had Eilander, hun oud-trainer, niet verwacht. "Ik was 39, zij waren twintig. Daar moest nog een bepaalde mate van volwassenheid ontstaan. Dat was bij Alex al wat verder gevorderd. Hij was een ondernemer in de top. Dennis had ook een hele goede opleiding genoten. Het is grandioos om dit allemaal te mogen volgen. De één bij de top van Ajax en de ander bij de top van Feyenoord", aldus Wim Eilander.