Alex Kroes krijgt flinke kritiek: "Dit komt amateuristisch over"

Goodijk wijst in een artikel voor Voetbal International op de bijzondere gang van zaken in de zoektocht naar een linksbuiten. Vorige zomer leek Kamaldeen Sulemana ingelijfd te worden, maar de club slaagde er niet in om hem voor de deadline vast te leggen. Francesco Farioli doet het sindsdien met één 'echte' linksbuiten: Mika Godts. Deze winter werden de pijlen gericht op Raúl Moro, maar hij raakte geblesseerd.

Momenteel heeft Ajax nog altijd geen nieuwe linksbuiten vastgelegd. De club is nu in gesprek met Wolverhampton Wanderers om de verhuurde Carlos Forbs terug te halen. "Dat Ajax nu alsnog bij hem uitkomt, is veelzeggend. Natuurlijk moet Ajax dealen met een zware erfenis van de jaren hiervoor en is de financiële situatie ingewikkeld, maar het is niet de eerste keer dat de club op die manier achter de feiten aanloopt", schrijft Goodijk.

Hij doelt daarmee onder andere op de opvolging van Devyne Rensch. Youri Regeer werd aangetrokken, maar Farioli ziet in hem veel meer een middenvelder. "Het is slechts één van de dossiers waar bij Ajax onenigheid over heerst. Dat leidt tot spanningen en geen florrisante verwachtingen richting een transferzomer, waarin Ajax vervangers zal moeten zoeken voor sleutelspelers als Brian Brobbey, Kenneth Taylor of Jorrel Hato."

Goodijk meent dat het transferproces onder leiding van Kroes 'drastisch verbeterd moet worden'. "Zorgvuldigheid is belangrijk, zeker als er weinig geld is, maar nu gaat dat ten koste van kwaliteit. Deze hele gang van zaken, de vicieuze cirkel op de linksbuitenpositie, komt amateuristisch over. Dit is een oude pleister plakken op een maandenlang etterende wond, die inmiddels verder is verspreid dan alleen over een linksbuiten."

De clubwatcher besluit: "Als Ajax daadwerkelijk weer een Champions League-club wil worden, moet het niet alleen op de grasmat beter: ook op de transfermarkt moet het creatiever, assertiever en effectiever."