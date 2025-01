Alex Kroes krijgt transferadvies: "Ik zou hem altijd terughalen"

Ünüvar speelde vorig seizoen al op huurbasis in Enschede en maakt nu definitief de transfer. "Ünüvar vind ik wel een hele logische. Die heeft een bepaalde flair die ik wel mis bij FC Twente", reageert Van Wissing in de Oosttribune. "De vraag is hoe fit hij is." Ünüvar kende het afgelopen halfjaar een teleurstellende tijd bij Espanyol. "Hij levert echt veel salaris in en dat moet ook, want hij moet z'n carrière glans proberen te geven. Het is altijd het grote talent geweest, maar dat is er wel van af."

Mogelijk bewandelt Youri Regeer de omgekeerde weg. De speler van FC Twente zou bij Ajax in beeld zijn om het aanstaande vertrek van Devyne Rensch op te vangen. "Rechtsback is niet z'n grootste kwaliteit, maar ik denk dat Ajax gek zou zijn als ze het niet doen", aldus Van Wissing. "Als grote clubs als Benfica al achter Regeer aanzitten... Als ik Kroes zou zijn, zal ik hem altijd terughalen."