Alex Kroes onthult: "Dat is ook wel eens de ergernis van Farioli"

Kroes nam het echter op voor de Italiaanse oefenmeester. "Attractief voetbal... Als je ziet waar we vandaan komen", reageert hij. "Dat is ook wel eens de ergernis van onze trainer. Die denkt wel eens: zijn jullie helemaal gek geworden in dit land? Vorig jaar zijn jullie dertig punten achter PSV en Feyenoord geëindigd. Nu zitten we op de helft en zitten we vlak achter PSV en staan we voor op Feyenoord. En jullie zitten alleen maar te zeuren hoe slecht het is. We hebben bijna hetzelfde team", vertelt Kroes over de denkwijze van Farioli.

Marco van Basten hoopt dat Farioli in de tweede seizoenshelft toch minder behoudend gaat spelen. "Hij moet de geschiedenis van Ajax kennen. Dat is spelen op de helft van de tegenpartij", legt hij uit. "De manier van spelen is in het verleden anders geweest. Dat moet hij weten", besluit Van Basten, die zich ook al kritisch uitliet over de Ajax-spelers Devyne Rensch en Steven Berghuis.