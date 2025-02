Alex Kroes onthult: "Hij blijft op de lijst staan voor de zomer"

Het was geen geheim dat Ajax de Spanjaard heel graag wilde hebben, maar mede door een sleutelbeenbreuk kwam het niet van een transfer. "Op het moment dat wij de definitieve keuze maakten om Moro nu niet te halen, hebben we tegen elkaar gezegd dat hij absoluut op de lijst blijft staan voor de zomer", vertelt Alex Kroes in gesprek met de clubkanalen.

Na Moro schakelde Ajax door naar Oliver Edvardsen. "Ook voordat Moro geblesseerd was, was er al contact met de agent over Oliver. Over zijn situatie en wat de transfersom mogelijk zou zijn", onthult Kroes. "We hebben een aantal keren uitvoerig met de trainer, Marijn (Beuker, red.) en Kelvin (De Lang, red.) gesproken over Oliver. Wij waren allemaal enthousiast. Ik ben blij dat hij er is."