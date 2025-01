"Alex Kroes staat niet om een verkoop van hem te springen"

Een Engels avontuur lonkt voor Brian Brobbey. West Ham United poogt de aanvaller los te weken bij Ajax, maar die vragen veel geld. Brobbey wordt inmiddels als alarmfase 1-doelwit beschouwd in Engeland.

"West Ham heeft na Ajax’ afgang tegen RFS een huurdeal voorgesteld en daarbij minimaal dertig miljoen euro aan toekomstige betalingen in het verschiet gesteld, zo verzekeren bronnen rond de speler", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "Technisch directeur Alex Kroes heeft het bod afgewezen. De club uit Londen zit zonder spitsen en geeft dus nog niet op."

"Kroes staat alleen niet om een verkoop van Brobbey te springen", valt er verder te lezen. "Net als Kenneth Taylor wil hij de spits liever behouden om het Champions League-ticket veilig te stellen en dan in de zomer verkopen. Dan ligt de international nog twee jaar vast. Wacht Kroes langer, dan verzwakt hij zijn onderhandelingspositie. Dat wil hij hoe dan ook voorkomen."

"Maar iedereen is op dit moment te koop bij Ajax. Kroes weet ook dat een lucratieve wintertransfer van Brobbey hem de kans biedt om zijn hoofddoel, Ajax financieel duurzaam maken, sneller te bereiken. Daartoe is hij alleen voor een absolute hoofdprijs bereid, ook omdat Brobbey door Farioli net is gebombardeerd tot eerste spits."

"Voor de Italiaan die Ajax tot een punt van koploper PSV stuwde zou een vertrek van een tweede basisspeler een hard gelag zijn, ook omdat hij het spel van Ajax steeds meer probeert af te stemmen op het aanspeelpunt. Liever ziet de directie daarom bijvoorbeeld dat Chuba Akpom toehapt op de toenadering van Sunderland. Tot donderdag haalde de derde spits, die tot de topverdieners bij Ajax behoort, daar zijn neus echter voor op", besluit hij.