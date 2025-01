"Als ik dat lees over Wijndal... Dat is natuurlijk bespottelijk"

De financiële situatie van Ajax vindt Maarten Fontein zorgelijk. De voormalig algemeen directeur van de Amsterdammers deelt zijn verbazing in gesprek met de NOS en uit zijn verbijstering over het salaris van Owen Wijndal.

"Als je financieel een Champions League-jas blijft dragen, maar je boekt Europa League- of zelfs Conference League-resultaten, dan gaat het fout", stelt Fontein, die tussen 2005 en 2008 algemeen directeur was in de destijds nog Amsterdam ArenA bij de NOS.

Fontein ziet dat de salarishuishouding een zooi is. "De salarissen van álle spelers zijn de pan uitgerezen. Als ik dan ergens lees dat Owen Wijndal op 2,5 miljoen euro salaris per jaar zit, is dat natuurlijk bespottelijk. Als Ajax vervolgens twee jaar geen Champions League voetbalt, kom je jezelf gigantisch tegen."

De oud-bestuurder vindt dan ook dat Ajax haar oplossingen te vaak extern zoekt. "Geef eigen talent de kans. Dat is de levensader van de club. Het heeft gewoon tijd nodig, maar het duurt denk ik echt nog wel twee of drie jaar."