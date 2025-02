'Salah-Eddine ontbreekt bij FC Twente, tweede club doet bod'

Deze week bleek PSV zeer geïnteresseerd in Salah-Eddine en meldde de club uit Eindhoven zich in Enschede met een bod. Tijmen van Wissing van Oost meldt dat er inmiddels een tweede club een bod heeft gedaan op de uitblinker van FC Twente. Salah-Eddine ontbreekt zondagmiddag in de wedstrijdselectie voor het duel met Go Ahead Eagles. Hij is naar huis en 'niet ingericht' om te spelen.

Volgens het Eindhovens Dagblad gaat hem om een grote club uit het buitenland. Salah-Eddine zelf wil graag een stap maken, maar dat lijkt vooralsnog geblokkeerd te worden door FC Twente.