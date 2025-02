Anass Salah-Eddine transfer levert Ajax behoorlijk wat geld op

De transfer van Anass Salah-Eddine naar AS Roma is een dure geworden. FC Twente ontvangst liefst acht miljoen, maar ook Ajax profiteert mee.

De 23-jarige verdediger verlaat FC Twente voor een 'niet te weigeren' bod, liet technisch directeur Arnold Bruggink al weten. Volgens De Telegraaf gaat het om een transfersom van acht miljoen euro. Via bonussen kan dit bedrag oplopen tot tien miljoen.

Ook voor Ajax is de transfer van Salah-Eddine, die tot februari 2024 onder contract stond in Amsterdam, een flinke meevaller. "Ajax deelt door middel van een doorverkooppercentage mee in de transfer en incasseert nog 725.000 euro." Dit kan via de bonusconstructies nog oplopen.