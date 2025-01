Anco Jansen: "Ik zou als Ajacied blij zijn dat ze afscheid nemen"

Anco Jansen denkt dat Ajax blij is dat ze afscheid kunnen nemen van Avila, die door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat voor maar liefst 12,5 miljoen euro overkwam van het Royal Antwerp FC van Marc Overmars. "Ik vond het verschrikkelijk", is Jansen duidelijk bij Tekengeld op ESPN. "Ik vond dat hij best wel wat geld heeft gekost."

In België was het een 'hot topic' dat er zoveel werd betaald voor Avila. "Dat zegt misschien ook wel iets", aldus Jansen. "Maar laten wij beoordelen op wat we hebben gezien. Ik vond het een imposante jongen om te zien. Ik dacht dat het nog wel eens een heel agressieve Zuid-Amerikaanse verdediger kon zijn, maar niks van dat. Hij hobbelde er maar een beetje achteraan en liet het een beetje lopen. Ik zou als Ajacied blij zijn dat ze afscheid nemen."

Ajax heeft door het vertrek van Avila en de blessure van Owen Wijndal wel minder opties op de linksbackpositie "Daar moet misschien wel wat bij gaan komen", meent ESPN-redacteur Daan Sutorius. "Wijndal stond natuurlijk ook wel op de nominatie om te vertrekken, maar hij ligt er nu zes of zeven weken uit. Dus ik denk dat daar een streep doorheen kan. Jorrel Hato is volgens mij de speler van Ajax met de meeste speelminuten. Hij staat in ieder geval in de top, dus dat geeft wel aan dat daar niet zoveel opties zijn."