Anco Jansen kritisch: "Voor Ajax-begrippen een enorm zwaktebod"

Forbs werd afgelopen zomer als overbodig gezien en verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, maar Ajax is in de zoektocht naar een extra linksbuiten uitgekomen bij de twintigjarige Portugees, die het afgelopen halfjaar amper aan spelen toekwam. “Laten we eerlijk zijn: het is voor Ajax-begrippen een enorm zwaktebod", reageert Jansen in Tekengeld van ESPN.

De voormalig profvoetballer denkt wel dat het voor alle partijen geen slechte zet zou zijn. "Ik snap het ergens nog wel. Bij Wolves heeft hij uitzicht op niks en Ajax heeft behoefte aan een buitenspeler", legt Jansen uit. "Haal hem dan maar terug. Het is toch een ander type. Ik vind het geen goede speler, maar het is wel een enorm snelle speler.”