Anco Jansen oordeelt: "Voor de toekomst geen rechtsback van Ajax"

Karim El Ahmadi en Anco Jansen weten niet of Youri Regeer een goede rechtsback voor Ajax is. Regeer lijkt spoedig over te komen van FC Twente.

Regeer wordt gehaald als opvolger van Devyne Rensch, maar maakte bij FC Twente meer indruk als middenvelder. "Ik vind niet dat hij de rol van Rensch kan overnemen op de rechtsbackpositie", begint El Ahmadi in Voetbalpraat van ESPN. "Aanvallend is hij heel sterk, maar verdedigend is hij heel kwetsbaar. Ik weet niet of je er goed aan doet om hem op rechtsback te zetten."

Jansen weet dat de 21-jarige Regeer ook liever op het middenveld speelt. "Is het ook niet opvallend dat, wanneer je geld nodig hebt, je het gehele bedrag van Rensch overdoet aan Regeer, die eigenlijk niet eens een rechtsback is?", vraagt hij zich af. "Ik vind hem niet minder dan Gaaei, maar voor de toekomst is het geen rechtsback van Ajax."