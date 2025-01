Andy van der Meijde verklapt YouTube-inkomsten: "Mag niet klagen"

Andy van der Meijde verdiende als voetballer miljoenen, maar verbraste vervolgens alles. Met zijn serie Bij Andy in de Auto is hij inmiddels razend populair op YouTube. Ter ere van zijn 1000e filmpje gaat hij nu de Afas Live in.

Met zijn video's genereert hij gemiddeld 1 miljoen streams per maand op YouTube. En dat levert weer gemiddeld circa 6.000 euro per maand op. "Ik mag niet klagen", zegt de voormalig Oranje-international in gesprek met De Telegraaf. "Maar ik deel het met Mario Sequeira, we hebben van het begin af aan alles samen gedaan met ons bedrijf Eye Legacy. Ik stuur de filmpjes naar hem op en hij maakt er wat leuks van."

"Het is niet zo gescript, ik stap er open in en vertel ook altijd wat over mezelf", legt hij vervolgens uit. "Je merkt dat mensen die openheid waarderen. Ik laat ook altijd de filmpjes zien voor ze online komen. Soms worden er spontaan dingen gezegd over bijvoorbeeld een transfer naar het buitenland, dat halen we eruit als het nog te gevoelig ligt."

Ook heeft hij nog voldoende ambities en staan er nog genoeg namen op zijn lijstje. "Louis van Gaal staat hoog op de lijst net als Wilfred Genee en Johan Derksen. En ook met René van der Gijp zou ik wel een stukje willen rijden", besluit hij.