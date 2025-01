Anita: "Ik heb er plezier in en het lichaam doet het nog goed"

"Ik kom elke dag met een glimlach op de club", vertelt Anita voor de camera van ESPN. "Ik heb er zin in. Lekker voetballen en ik kom bij een groep die het hartstikke goed doet. Ik wilde nog door, want ik heb er plezier in en het lichaam doet het nog goed. Ik heb een kleine jongen thuis, die ziet me ook graag voetballen. Dus ik moet nog even door."

"Ik kom Volendam hopelijk versterken met mijn ervaring", stelt hij. "Met de minuten die ik ga krijgen wil ik een aandeel hebben in deze selectie. Dat gaat tot nu toe goed op de training."

"Vanuit het buitenland was veel interesse, maar ik heb echt voor mijn gezin gekozen", vertelt de routinier vervolgens. "Ik wilde me vestigen in Nederland en hier ben ik. Er was geen interesse uit de Eredivisie. Die clubs zaten vol. Dan moet je verder kijken en Volendam is op mijn pad gekomen."