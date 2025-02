Arne Slot looft oud-Ajacied: "Hij is daar een goed voorbeeld van"

rne Slot is onder de indruk van de prestaties van een van zijn tegenstanders van zaterdag. Justin Kluivert verkeert in topvorm bij Bournemouth en zal met zijn ploeg Liverpool proberen te verrassen. De Nederlandse manager kijkt daarnaast uit naar de duels tussen Kluivert en Ryan Gravenberch.

De 25-jarige aanvaller heeft de afgelopen weken indruk gemaakt. In zijn laatste vier wedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en drie assists, wat hem een belangrijke troef maakt voor Bournemouth. Slot is zich bewust van zijn kwaliteiten. "Justin is bezig aan een geweldig seizoen," verklaarde hij tijdens de persconferentie. "Voor alle Nederlanders is dat leuk om te zien. Hij heeft Nederland al op jonge leeftijd verlaten en kreeg daarop kritiek. Maar hij is een goed voorbeeld van het feit dat je dan wel degelijk succes kan hebben in het buitenland."

Slot benadrukte daarnaast de rol van Bournemouth-trainer Andoni Iraola in de ontwikkeling van Kluivert. "Dat Justin het nu zo goed doet, is ook de verdienste van zijn trainer en van het team. Hij is pas 25 jaar oud en tikt nu al een heel hoog niveau aan," aldus de Liverpool-coach. Daarnaast verwacht hij een boeiende strijd tussen Kluivert en Gravenberch. "Zaterdag zal hij tegen een ander groot talent uit de jeugd van Ajax spelen, Ryan Gravenberch. Dat worden zeker interessante duels."