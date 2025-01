Arnold Mühren roemt Ajacied: "Hij heeft flinke stappen gemaakt"

"Kenneth Taylor heeft flinke stappen gemaakt. Zo’n type heeft elk elftal nodig. Hij heeft loopvermogen, schakelt snel om, kan op meerdere posities spelen en zoekt vanaf de linkerkant met Henderson in zijn rug constant de diepte", opent een lovende Mühren bij De Telegraaf.

"Hij is in een nog steeds niet goed spelend Ajax de meest constante speler ook geweest", weet Mühren. "Ajax kan op hem bouwen. Mooi dat hij een jongen uit de eigen jeugd is, die de Ajax-cultuur kent. Daar vaart Ajax beter bij dan tal van buitenlandse spelers die vorig jaar kwamen."