'AS Monaco wil oud-Ajacied als sleutelspeler voor Monaco-project'

AS Monaco heeft bij West Ham United geïnformeerd naar het huren van Edson Alvarez. Dit nieuws deelt Fabrizio Romano via X .

De Franse club wil de oud-Ajacied graag huren. "Het zou een kans voor Alvarez zijn om terug te keren in de Champions League en een sleutelspeler te zijn in het Monaco-project. Niet een makkelijke deal, maar het contact is gestart", valt er te lezen.

Alvarez beschikt bij West Ham United nog over een contract tot medio 2028. Hij speelde sinds 2023 30 wedstrijden voor de club uit London, daarin scoorde hij één keer.