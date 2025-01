'AS Roma pakt door en bereidt nieuw bod op Rensch (Ajax) voor'

Eerder deed AS Roma al een bod van ongeveer vijf miljoen euro, maar dat werd door Ajax van tafel geveegd. Naar verluidt verlangen de Amsterdammers een bedrag richting de tien miljoen euro. Of het verhoogde bod van de Romeinen daarbij in de buurt komt is niet bekend, maar de Italiaanse club zou ook een eigen speler willen betrekken in de deal. Ajax wees de komst van Zeki Çelik af en zou nu Samuel Dahl aangeboden hebben gekregen.

Rensch beschikt over een aflopend contract en gaat deze waarschijnlijk niet verlengen. Dat betekent dat de verdediger deze winter moet vertrekken als Ajax een transfersom wil ontvangen. De 21-jarige rechtsback zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de club uit de Italiaanse hoofdstad.