Banel een versterking voor FC Twente? "Huren heeft niet zoveel zin"

Jan van Staa en Jeroen Veldmate zien in Jaydon Banel niet de oplossing voor de problemen bij FC Twente. De jonge aanvaller van Ajax werd deze week in verband gebracht met de club uit Enschede.

De vleugelaanvallers van FC Twente zijn in de eerste seizoenshelft nog niet doeltreffend genoeg gebleken, maar Van Staa denkt niet dat Banel daar verandering in kan gaan brengen. De analist is sowieso geen fan van wintertransfers. "Liever niet, of het moet gelijk A-klasse zijn. In de breedte kopen word je op afgerekend", stelt hij in de Oosttribune.

Veldmate denkt niet dat Banel een speler is die FC Twente de tweede seizoenshelft echt beter gaat maken. "Het is een jongen met potentie. Je zou hem kunnen kopen voor de toekomst en minuten laten maken, maar zo'n jongen huren heeft niet zoveel zin", oordeelt de oud-verdediger. "Bij FC Twente moet je er gelijk staan", voegt Van Staa toe. "Die tijd krijg je niet bij een eerste elftal. Zeker niet met de ambitie van FC Twente. Als dit zo'n groot talent is, zet Ajax hem er toch zelf in?"