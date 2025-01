Berghuis baalt: "Je wil de mensen op de tribune veel meer bieden"

Steven Berghuis is teleurgesteld over de manier waarop Ajax zaterdag in de tweede helft speelde tegen RKC Waalwijk. De Amsterdammers speelden een prima eerste helft, maar zakten daarna ver weg. Het werd zelfs nog even spannend in de slotfase. Toch won Ajax met 2-1.

"Het blijven drie punten", zegt Berghuis tegen ESPN. "We hadden wat aardige fases, maar een heel matige tweede helft. Je wil natuurlijk veel meer bieden aan de mensen die op de tribune zitten. We werden voorspelbaar, we zijn nauwelijks meer gevaarlijk geweest. Dan maken ze via Ihattaren nog 2-1, waardoor het nog even spannend wordt. We waren gewoon traag in het spelen van links naar rechts. Misschien gaf de score het gevoel dat het al voorbij was, dat weet ik niet. Maar daarin moeten we wel kritisch zijn."

Berghuis kende na zijn blessure een moeilijke periode, maar komt er nu beter in. "Het wordt natuurlijk iets uitvergroot. Zo goed als het vaak wordt genoemd, is het niet. En zo slecht ook niet. Maar ik vind niet dat ik goed heb gespeeld na mijn terugkeer. Ik ben nog wat zoekende, ook naar fitheid. Het is logisch dat je kritiek krijgt als je bij Ajax zit en niet goed speelt. Dat is ook helemaal niet erg. Er is één iemand die dat kan draaien en dat ben ik", aldus Berghuis.