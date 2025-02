Berghuis hoopt dat Ajacied deze winter blijft: "Een steunpilaar"

Steven Berghuis zou het een aderlating vinden als Jordan Henderson deze winter vertrekt bij Ajax. De middenvelder wordt in de laatste dagen van de transferperiode gelinkt aan AS Monaco.

"Jordan is een steunpilaar voor ons, onze leider. Een voorbeeld voor velen", zegt Berghuis in gesprek met Ziggo Sport. "Jordan geeft alles in elke wedstrijd. Hij speelt al jaren in de top en is altijd steady."

Berghuis weet inmiddels dat transferperiodes altijd voor onrust kunnen zorgen. "Er wordt zo veel geschreven en je hebt het er wel over met de jongens. Dan neem je niet alles mee naar buiten. Dat is aan de club en de betreffende jongens. Als zij zelf voor de camera komen en hun woord doen, denk je misschien wel: Ah, nu snap ik het", aldus de voetballer, die zelf een aflopend contract heeft in Amsterdam. "Het ziet er goed uit bij mij. Komt wel goed", doelt hij op een nieuwe verbintenis.