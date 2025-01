Berghuis na blamage: "De omstandigheden maakten het moeilijk"

Ajax leed donderdagavond een blamerende nederlaag in Letland. RFS boekte voor het eerst sinds 1997 een Europese zege en deed dat door de Amsterdammers met 1-0 te verslaan. Steven Berghuis is zwaar teleurgesteld, maar wijst ook op de omstandigheden waarin zijn ploeg moest spelen.

"Het is gewoon teleurstellend en slecht, wat je er ook op los wil laten", begint Berghuis bij Ziggo Sport. "Als je uit de emotie blijft, is het een wedstrijd die vaak zo gaat in dit soort landen en op dit soort velden, met een tegenstander die gewoon in de eigen zestien verdedigt, lengte en kracht heeft. Dan heb je gewoon een snel veld nodig om korte combinaties te spelen. Dat was er gewoon niet. Anders voorzetten, daar waren ze sterk in."

Berghuis geeft nog een keer aan dat hij weg wil blijven van de emotie. "Er waren omstandigheden die het gewoon moeilijk maakten. Desondanks hebben we onze momenten gehad. Ik zie ook dat de jongens daartegenaan lopen. Ze proberen met man en macht tot kansen te komen. Alleen waren we daar niet toe in staat. De redenen kan je daarvoor aanwijzen."

"Tuurlijk kun je dingen beter doen, loopacties maken. Maar dat zijn allemaal dingen die je moet gaan analyseren. Het is moeilijk om uit de emotie te blijven. Je kan er alles op loslaten: schandalig, Ajax-onwaardig... Dat is het uiteindelijk ook. Maar dit is ook een wedstrijd die je met 1-0 kan winnen en dan heeft niemand het er meer over. In dit geval hadden we 'm gewoon op 0-0 moeten houden", aldus Berghuis.