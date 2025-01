Berghuis op de bank bij Ajax? "Dan uitte hij zijn frustraties"

"Zonder bal laat Farioli Ajax gerust meer leunen", schrijft de clubwatcher op de website van het AD. "Dat betekent dat middenvelders vaker achter de tegenstander aan rennen, om er in de tegenaanval dan snel uit te komen. Het maakt dat dit Ajax meer gebaat is bij lopers op het middenveld. Daar, in de grotere ruimtes, ligt de kracht van Berghuis niet. Dat werd in het oefenduel met Stuttgart ook weer duidelijk", blikt Inan terug.

"Klaassen, Taylor en Fitz-Jim blinken meer uit in die rol", constateert hij. "Dat is niet gek voor een 33-jarige die in 2024 twee keer maanden moest revalideren. Eerst van klachten in de onderrug en daarna door een knieblessure. Het is terug te zien in de duels. Daar komt Berghuis minder snel in en minder vaak als winnaar uit. Het is dus nog maar de vraag wat over is van de overtuiging van Farioli om Berghuis op het middenveld te posteren", beseft Inan.

De verslaggever verwacht dat Berghuis in de komende jaren wat vaker op de bank zal zitten. "Bij Ajax deed hij dat de afgelopen 3,5 jaar zelden. Berghuis stond er daarvoor al om bekend dat hij een reserverol slecht trok. Dan, en als het elftal slecht draaide, uitte hij zijn frustraties sneller", blikt hij terug. "Maakt hij zich daar straks op zijn oude dag minder druk om? Het is voor Ajax te hopen. Trainer en spelers hebben de handen al vol aan één lastige bankzitter: Wout Weghorst."