Beuker oogst lof bij Ajax: "Ik had nog baby-vet op mijn gezicht"

Ajax staat na zeventien competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie, maar Ronald de Boer ziet nog genoeg verbeterpunten in de ploeg van trainer Francesco Farioli. De analyticus van ESPN is blij dat Merijn Beuker tegenwoordig werkzaam is bij de club uit Amsterdam/

"Marijn is veel bezig met de topsportmentaliteit binnen de club. Met het besef dat goed niet goed genoeg is", legt hij uit op de website van VI. "Iedereen moet veeleisend zijn en alles moet uitmuntend zijn. Dat is weer aan het terugkomen. Alle aspecten die invloed hebben op je prestaties worden daarin meegenomen. Dagelijks investeren in jezelf, beelden van jezelf terugkijken, bewuste voeding, goede slaapgewoontes", aldus De Boer.

"Op voetbalgebied heeft hij Brainsfirst geïntroduceerd, een tool waarmee je cognitieve vaardigheden traint. Hij wil dat we meer intelligente voetballers gaan opleiden. Want topvoetbal speel je vooral met je hoofd", vervolgt de ex-prof, die weet dat de huidige tijd totaal niet te vergelijken is met zijn eigen periode bij Ajax. "Wij hadden Dirk de Groot als jeugdtrainer en die moest alles in zijn eentje doen. Op wedstrijddagen kwam er een teamleider bij en een fysiotherapeut en dat was het", blikt De Boer terug.

"De grote kracht van de Ajax-opleiding in die tijd was het scouten van de grootste talenten. Die door een klein groepje vakmensen werd klaargestoomd voor het echte werk. Onvergelijkbaar met de hoeveelheid specialisten die we nu hebben rondlopen", beseft hij. "Als ik zie hoe fysiek sterk jongens al zijn op hun zestiende: op die leeftijd had ik nog baby-vet op mijn gezicht. Ik dronk sinas en appelsap en harkte chocoladerepen naar binnen. We wisten niet beter. Later zag je bij alle topclubs in Nederland de opleidingen professionaliseren. Waardoor het geen automatisme meer was dat de grootste talenten allemaal naar Ajax kwamen", besluit De Boer.