Beuker ziet potentie: "We zullen hem op de voet blijven volgen"

Gerald Alders, verdediger van Jong Ajax, maakt op huurbasis de overstap naar FC Twente. De jonge verdediger, die sinds 2014 deel uitmaakt van de jeugdopleiding van Ajax en dit seizoen een vaste waarde is bij Jong Ajax, krijgt zo de kans om ervaring op te doen op het hoogste niveau in de Eredivisie. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen, wat aangeeft dat Ajax nog altijd toekomst ziet in Alders.

De Amsterdammer is enthousiast over zijn tijdelijke overstap naar Enschede. “Ik ben blij hier te zijn. Ik kan hier eredivisie-ervaring opdoen. FC Twente wil Europees voetbal halen en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen," aldus Alders. Hij voelde zich direct welkom na het gesprek met technisch directeur Arnold Bruggink: “Arnold Bruggink kwam met een heel positief verhaal over mij, dat maakte me meteen enthousiast. FC Twente is voor mij nog steeds een topclub in de Eredivisie. De wedstrijden van FC Twente met Bryan Ruiz tegen Ajax om het kampioenschap en de beker kan ik me nog heel goed herinneren.”

Ajax-directeur voetbalzaken Marijn Beuker benadrukt het belang van deze verhuurperiode voor de ontwikkeling van Alders: “Gerald draait een goed seizoen bij Jong Ajax en maakte onlangs terecht zijn debuut in de wedstrijdselectie van Ajax 1. Bij FC Twente kan hij ervaring opdoen op Eredivisie-niveau en krijgt hij de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. We blijven hem nauwlettend in de gaten houden en verwelkomen hem komende zomer weer in Amsterdam.”

Alders speelde tot nu toe 39 officiële wedstrijden voor Jong Ajax en hoopt bij FC Twente een volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling, om vervolgens sterker terug te keren bij Ajax.