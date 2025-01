Bijlow en Giménez vallen uit: "Zal het angst zijn voor zondag?"

Feyenoord werkt op dit moment het duel in de Champions League af tegen OSC Lille. Het duel, dat op het moment van schrijven met 2-1 in het voordeel van OSC Lille, kende tegenvallers voor Feyenoord. Voor rust verlieten doelpuntenmaker Santiago Giménez en Justin Bijlow met blessures het veld en dat terwijl het duel met Ajax voor de deur staat.

De vervanger van Bijlow, Timon Wellenreuther stond koud in het veld of hij kreeg al een goal om de oren. Gernot Trauner schoot de bal in eigen doel. Op X ging het los over de blessures van de twee sterkhouders. Wanneer houdt dit op voor Feyenoord met het oog op Ajax, dat aankomend weekend alweer wacht in de Eredivisie.

Hier volgen alle 22 spelers van Feyenoord die dit seizoen al geblesseerd zijn geraakt: Justin Bijlow, Hugo Bueno, Dávid Hancko, Jordan Lotomba, Jeyland Mitchell, Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Gijs Smal, Thomas Beelen, In-Beom Hwang, Antoni Milambo, Chris-Kévin Nadje, Calvin Stengs, Quinten Timber, Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki, Julián Carranza, Santiago Giménez, Anis Hadj Moussa, Ibrahim Osman, Igor Paixão en Ayase Ueda.

De reacties op X waren niet mals. "Je kunt blijven ontkennen, feit is als je een keer verkeerd valt en meteen een blessure hebt zoals Bijlow, dan ben je niet geschikt voor de topsport." Een ander zei: "Justin Bijlow, misschien moet hij mee doen aan de Paralympische spelen voortaan!". Een ander denkt dat ze bang zijn voor Ajax: "Zal het angst voor zondag zijn bij Gimenez en Bijlow?"