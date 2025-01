Blessure update bij Ajax: "Hij was angstig op het veld, maar..."

Francesco Farioli heeft na de overwinning van Ajax een medische update gegeven over Owen Wijndal. De verdediger werd in de slotfase van de wedstrijd tegen RKC per brancard van het veld gehaald, maar de blessure lijkt mee te vallen.

"Het ziet er vrij aardig uit. Er is niets speciaals te zien", zegt Farioli tegen ESPN. "Ik heb hem net gesproken, hij is in de kleedkamer. Hij was wat angstig op het veld, want hij had veel pijn. Maar het lijkt oké. Morgen en de komende dagen zullen we meer weten."

Wijndal kwam in de tweede helft binnen de lijnen voor Jorrel Hato, die ook werd vervangen vanwege medische redenen. "Hij voelde wat spanning op zijn hamstring, maar het viel mee. Het was een beslissing uit voorzorg", zo besluit Francesco Farioli.