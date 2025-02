Boer blikt terug op Ajax-transfer: "Dat was geweldig voor mij"

Boer was meteen enthousiast toen de club uit Amsterdam belde. "Dat was een geweldige stap voor mij. Ik kwam van een provincieclub PEC Zwolle, al wonnen we dat jaar wel de beker. We stonden op de kaart. Een stap maken naar de landskampioen, waar je Champions League speelt... Daar hoefde ik niet lang over na te denken", blikt hij terug in VoetbalTijd.

Het was een grote stap, maar daar merkte Boer niet altijd even veel van. "Qua ambiance, wedstrijden, belangstelling wel, maar in de spelersgroep was dat niet anders dan bij Zwolle", legt de inmiddels 44-jarige keeperstrainer van PEC Zwolle uit. "Die jongens zijn gewoon allemaal normale, leuke gasten. Alleen als er gepresteerd moet worden, moet er gepresteerd worden."

In totaal keepte Boer elf officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, waarvan één in de Europa League.