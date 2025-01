Boer eerlijk: "De Kuip is het mooiste en meest sfeervolle stadion"

FC Twente neemt het donderdag in een cruciale Europa League-wedstrijd op tegen Besiktas. Diederik Boer weet hoe het kan spoken in De Grolsch Veste. De oud-keeper van PEC Zwolle en Ajax vindt het stadion van FC Twente één van de meest sfeervolle stadions in Nederland.

"Na De Kuip vind ik De Grolsch Veste het mooiste en meest sfeervolle stadion om te spelen", zegt Boer bij VoetbalTijd. "Het is echt een geweldig stadion. De Johan Cruijff ArenA is ook echt mooi hoor, maar je zit dicht op het veld, het kabaal dat hier vandaan komt... Ik hou daarvan."

"In De Kuip heb je dat ook altijd", vervolgt de 44-jarige oud-doelman van Ajax en PEC Zwolle. "De ArenA is ook echt prachtig, het is geweldig om daar elke week te spelen, geloof me nou maar. Alleen qua sfeer, ambiance en met name intensiteit trekt De Grolsch Veste mij meer."

René Wagelaar heeft nog een manier gevonden waardoor de sfeer nóg beter zou kunnen worden tijdens thuiswedstrijden van FC Twente. "Ik zou het mooi vinden als de grachten worden dicht gebouwd, dat heb ik wel vaker geopperd. Dat mensen helemaal tot aan het veld zitten, dat vind ik mooi", aldus Wagelaar.